Владимир Путин направил соболезнования семье и друзьям Валентина Юдашкина

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося в 59 лет.
Владимир Путин назвал Валентина Юдашкина «блестящим профессионалом» в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля 3 мая. Глава государства выразил соболезнования родным и близким прославленного модельера.
«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых интересных идей и замыслов», — подчеркнул президент России.
Валентина Юдашкин ушел из жизни 2 мая. Российского модельера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.