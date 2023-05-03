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Владимир Путин направил соболезнования семье и друзьям Валентина Юдашкина

Общество
Владимир Путин направил соболезнования семье и друзьям Валентина Юдашкина

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося в 59 лет.

Владимир Путин назвал Валентина Юдашкина «блестящим профессионалом» в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля 3 мая. Глава государства выразил соболезнования родным и близким прославленного модельера.

«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых интересных идей и замыслов», — подчеркнул президент России.

Валентина Юдашкин ушел из жизни 2 мая. Российского модельера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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