ФСБ раскрыла агентов ГУР Минобороны Украины, планировавших серию терактов в Крыму

Сотрудники ФСБ выявили агентов главного управления разведки минобороны Украины. Злоумышленники готовились реализовать серию терактов на территории полуострова Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди целей предполагаемых преступников был глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура российского региона.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что непосредственным организатором стал замначальника офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец.