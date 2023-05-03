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Авторы Bloomberg сообщили о подготовке новых санкций Запада против России

Политика
Авторы Bloomberg сообщили о подготовке новых санкций Запада против России

Соединенные Штаты, страны Европы и другие союзники Украины ведут подготовку новых антироссийских ограничений, сообщили журналисты издания Bloomberg.

По информации СМИ, новые меры будут вводиться индивидуально, но в то же время скоординировано. Запад намерен устранить лазейки в нынешних санкциях и решить проблему обхода ограничений в целом. Соответствующие планы могут быть обнародованы на саммите G7 в Японии.

«США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые меры против РФ», — говорится в публикации.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что возможности санкций против России почти истощены.

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