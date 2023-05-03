Авторы Bloomberg сообщили о подготовке новых санкций Запада против России

По информации СМИ, новые меры будут вводиться индивидуально, но в то же время скоординировано. Запад намерен устранить лазейки в нынешних санкциях и решить проблему обхода ограничений в целом. Соответствующие планы могут быть обнародованы на саммите G7 в Японии.