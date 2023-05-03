После отмены концертов в России Арбенина анонсировала выступление в Ташкенте

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте. Это случилось на фоне отмены выступлений в России.
Группа планирует дать концерт в столице Узбекистана 17 мая в спортивном комплексе «Юнусабад». Вокалистка обратилась к своим поклонникам, напомнив о выступлении, которое состоялось два года назад.
«Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!» – написала Арбенина в соцсетях.
На официальном сайте музыкального коллектива также анонсированы даты и города, которые войдут в гастрольный тур певицы. В мае группа должна приехать в Ереван, Самарканд, Бишкек и Бухару.
Напомним, у Арбениной в России было отменено несколько концертов. Отмена прошла в городах на юге России. Некоторые связывают это с позицией певицы по СВО.