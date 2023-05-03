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МИД России опроверг согласование вопроса о встрече по зерновой сделке

Политика
МИД России опроверг согласование вопроса о встрече по зерновой сделке

Вопрос о предстоящей встрече по продуктовому соглашению не прошел необходимое согласование. С соответствующим заявлением выступили в МИД России.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство ответило на турецкие сообщения по этому поводу. Минобороны республики анонсировало встречу делегаций из Анкары, Москвы и Киева в пятницу, 5 мая, в Стамбуле.

«Вопрос не согласован», — ответили на это в МИД РФ, не поделившись другими подробностями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил дальнейшие перспективы возможного продления зерновой сделки. Он признался, что в действительности они «не очень хорошие».

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