МИД России опроверг согласование вопроса о встрече по зерновой сделке

Вопрос о предстоящей встрече по продуктовому соглашению не прошел необходимое согласование. С соответствующим заявлением выступили в МИД России.
Таким образом российское внешнеполитическое ведомство ответило на турецкие сообщения по этому поводу. Минобороны республики анонсировало встречу делегаций из Анкары, Москвы и Киева в пятницу, 5 мая, в Стамбуле.
«Вопрос не согласован», — ответили на это в МИД РФ, не поделившись другими подробностями.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил дальнейшие перспективы возможного продления зерновой сделки. Он признался, что в действительности они «не очень хорошие».