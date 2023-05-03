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Командир российской САУ «Акация» рассказал об уничтожении крупного скопления пехоты ВСУ

Армия
Командир российской САУ «Акация» рассказал об уничтожении крупного скопления пехоты ВСУ

Командир самоходной артиллерийской установки «Акация» одного из подразделений российской армии рассказал о боевом эпизоде, в ходе которого было уничтожено большое количество украинских националистов.

Соответствующее видео было опубликовано Минобороны РФ.

«У нас в расчете четыре человека: я — командир, мой наводчик, мы — штатные контрактники, механик-водитель — доброволец, заряжающий призван по мобилизации. Коллектив слаженный», — отметил боец ВС РФ.

Он рассказал, что после точной разведки местности по солдатам ВСУ был открыт массированный артиллерийский огонь, в результате было выпущено более 20 снарядов, а противник понес ощутимые потери убитыми и ранеными.

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