Командир российской САУ «Акация» рассказал об уничтожении крупного скопления пехоты ВСУ

Командир самоходной артиллерийской установки «Акация» одного из подразделений российской армии рассказал о боевом эпизоде, в ходе которого было уничтожено большое количество украинских националистов.
Соответствующее видео было опубликовано Минобороны РФ.
«У нас в расчете четыре человека: я — командир, мой наводчик, мы — штатные контрактники, механик-водитель — доброволец, заряжающий призван по мобилизации. Коллектив слаженный», — отметил боец ВС РФ.
Он рассказал, что после точной разведки местности по солдатам ВСУ был открыт массированный артиллерийский огонь, в результате было выпущено более 20 снарядов, а противник понес ощутимые потери убитыми и ранеными.