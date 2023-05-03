NYT: переданные Украине немецкие самоходки PzH 2000 не справились с распутицей

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze (PzH) 2000 немецкого производства, переданные киевскому режиму, оказались совсем не приспособленными к весенней распутице на территории Украины. Об этом пишут журналисты The New York Times.
По словам авторов публикации, один из украинских лейтенантов пожаловался на неспособность немецких PzH 2000 самостоятельно покинуть простреливаемую местность, поскольку их гусеницы буквально увязали в грязи.
«Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?», — задается вопросом солдат.
Помимо этого, самоходки немецкого производства оснащены крайне чувствительной электроникой, которая выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Однако российские «Пионы» хорошо зарекомендовали себя в условиях распутицы, говорится в статье.