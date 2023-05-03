Politico: Киев воздерживается от обмена информацией по контрнаступлению из-за опасения новых утечек

Украинское командование держит в секрете план обещанного контрнаступления из-за опасения новых утечек, которые могут поставить операцию под угрозу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
В материале отмечается, что украинская сторона воздерживается от обмена информацией о предполагаемом наступлении из-за недавней утечки секретных документов Пентагона.
«Киев воздерживается от обмена информацией, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции», — пишет Politico.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии придется начать контрнаступление без западной боевой авиации.