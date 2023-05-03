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Захарова обвинила Зеленского в организации «голодомора 21 века» на Украине

Политика
Захарова обвинила Зеленского в организации «голодомора 21 века» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский устроил в своей стране настоящий «голодомор 21 века», заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на слова Зеленского о том, что Киев якобы выступает в качестве гаранта продовольственной безопасности в мире.

Представитель МИД напомнила, что украинцев при Зеленском становится все меньше, а почву и зерно вывозят из страны все активнее. Плюс ко всему количество украинских потребителей местной продукции постепенно сокращается, а значит кураторам президента достанется больше.

«Голодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил против запрета импорта в Евросоюз украинского зерна.

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