Захарова обвинила Зеленского в организации «голодомора 21 века» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский устроил в своей стране настоящий «голодомор 21 века», заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на слова Зеленского о том, что Киев якобы выступает в качестве гаранта продовольственной безопасности в мире.
Представитель МИД напомнила, что украинцев при Зеленском становится все меньше, а почву и зерно вывозят из страны все активнее. Плюс ко всему количество украинских потребителей местной продукции постепенно сокращается, а значит кураторам президента достанется больше.
«Голодомор 21 века устроил Зеленский вверенной ему стране», — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил против запрета импорта в Евросоюз украинского зерна.