Объем добычи газа в России упал на 10% по итогам первого квартала

Добыча газа в России в период с января по март оказалась ниже на 10% в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
Сокращение до 180 млрд кубометров произошло главным образом за счет компании «Газпром», которая задала общее направление — снизила производство газа почти на 18%. При этом она перестала публиковать официальную статистику своей деятельности с начала года.
Другие крупнейшие производители — «Роснефть» (+70%) и «Новатэк» (+1%) — наращивают темпы добычи. Ожидается, что такая тенденция будет продолжаться до конца года благодаря увеличению мощности уже запущенных проектов.