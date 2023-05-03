Трамп-младший высмеял администрацию Байдена фотографией с горящими туалетами

Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший высмеял администрацию США во главе с президентом Джо Байденом одной остроумной картинкой. Соответствующий мем политик разместил в социальной сети.
Трамп-младший, как и его отец, регулярно выступает с критикой в адрес действующего американского руководства из-за разрушительного для США курса властей. На этот раз предприниматель высмеял Байдена и его команду фотографией, на которой изображены горящие туалетные кабинки.
«Если бы администрация Байдена была ароматической свечой», — подписал снимок Трамп-младший.
Ранее сообщалось, что сын Трампа посмеялся над Байденом из-за помощи Украине за счет американцев.