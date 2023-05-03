РИА Новости: половина Европы так и ждет прекращения конфликта и возвращения отношений с Россией

Польская оппозиция и половина Европы хотят вернуть прежние отношения с Россией. Об этом сообщил журналист Кирилл Стрельников.
Обозреватель РИА Новости прокомментировал заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского о разобщенности Запада в вопросе украинского конфликта. По словам политика, половина Европы так и ждет прекращения кризиса и возвращения к прежним отношениям с Россией.
«Публичная истерика польского вице-премьера не случайность, а закономерный результат попыток замести под съеживающийся ковер внутренние европейские разногласия и растущую в Европе потребность возобновления отношений с Россией», — говорится в статье Стрельникова.
Причиной разных мнений в одной коалиции является просчет в антироссийских санкциях, утверждает автор материала. Ведь эти ограничения нанесли серьезный удар тем, кто их инициировал.