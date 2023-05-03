РИА Новости: половина Европы так и ждет прекращения конфликта и возвращения отношений с Россией

Обозреватель РИА Новости прокомментировал заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского о разобщенности Запада в вопросе украинского конфликта. По словам политика, половина Европы так и ждет прекращения кризиса и возвращения к прежним отношениям с Россией.