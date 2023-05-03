В Турции заявили о договоренности с Россией по частичной отсрочке платежей за газ

Турция достигла с российским «Газпромом» договоренности об отсрочке части платежей после резкого повышения цен на голубое топливо, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
В интервью телеканалу Haber Global он, что в прошлом году Анкара зафиксировала резкое подорожание газа, поэтому были инициированы переговоры с коллегами из РФ. Соглашение относится к циклу платежей, взятых при координации министерства финансов и казначейства.
Таким образом Донмез ответил на просьбу прокомментировать информацию, будто Турция обязалась выплатить России 20 млрд долларов отсрочки по газу после выборов. По его словам, указанная цифра не соответствует действительности.
Гендиректор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин ранее заверил, что республика после начала использования месторождения «Сакарья» в Черном море продолжит закупки газа из РФ.