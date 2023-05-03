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Bloomberg узнал о готовности Евросоюза ограничить транзит товаров через Россию

Экономика
Bloomberg узнал о готовности Евросоюза ограничить транзит товаров через Россию

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против Москвы обсуждает возможность ограничения транзита товаров через территорию России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такое предложение рассматривается в качестве инструмента борьбы с обходом уже введенных антироссийских ограничений. Кроме того, изучаются возможные штрафные меры в отношении судов, отключающих транспондеры.

По словам собеседников агентства, США, Япония и Канада также разрабатывают собственные новые санкции против России. В частности, Канада подготавливает меры, касающиеся прав человека, и ограничения в отношении российской оборонной промышленности.

Свои планы страны «Группы семи» обнародуют во время саммита в Японии в текущем месяце.

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