Bloomberg узнал о готовности Евросоюза ограничить транзит товаров через Россию

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против Москвы обсуждает возможность ограничения транзита товаров через территорию России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Такое предложение рассматривается в качестве инструмента борьбы с обходом уже введенных антироссийских ограничений. Кроме того, изучаются возможные штрафные меры в отношении судов, отключающих транспондеры.
По словам собеседников агентства, США, Япония и Канада также разрабатывают собственные новые санкции против России. В частности, Канада подготавливает меры, касающиеся прав человека, и ограничения в отношении российской оборонной промышленности.
Свои планы страны «Группы семи» обнародуют во время саммита в Японии в текущем месяце.