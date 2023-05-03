Глава Краснодарского края опроверг слухи об эвакуации после пожара на нефтебазе

Информация об эвакуации жителей краснодарского поселка Волна не соответствует действительности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram. Ранее в поселке вспыхнул крупный пожар на резервуаре с нефтепродуктами.
Губернатор сообщал, что пожару на нефтебазе в Волне присваивали высший ранг сложности. Тем не менее, предварительно, в результате чрезвычайного происшествия удалось обойтись без пострадавших.
«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава Краснодарского края.
Кондратьев отмечал, что над тушением пламени задействовали пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы региона. Угрозы для местного населения не фиксировалось, заявлял губернатор.