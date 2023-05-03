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Глава Краснодарского края опроверг слухи об эвакуации после пожара на нефтебазе

Происшествия
Глава Краснодарского края опроверг слухи об эвакуации после пожара на нефтебазе

Информация об эвакуации жителей краснодарского поселка Волна не соответствует действительности, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram. Ранее в поселке вспыхнул крупный пожар на резервуаре с нефтепродуктами.

Губернатор сообщал, что пожару на нефтебазе в Волне присваивали высший ранг сложности. Тем не менее, предварительно, в результате чрезвычайного происшествия удалось обойтись без пострадавших.

«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава Краснодарского края.

Кондратьев отмечал, что над тушением пламени задействовали пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы региона. Угрозы для местного населения не фиксировалось, заявлял губернатор.

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