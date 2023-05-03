РИА Новости: боевые трансгендеры закошмарят вечно раскаивающихся американцев

США уже давно тонут в потоках неконтролируемой толерантности в отношении нац- и секс-меньшинств. С недавних пор в число «вечно угнетаемых» вошли еще и трансгендеры.
Ряд специалистов считает, что добровольная смена пола может говорить о психическом расстройстве. Недавно эта теория заиграла новыми красками, когда в нэшвилльскую школу ворвалась женщина, считающая себя мужчиной и расстреляла несколько школьников и взрослых. Как считает обозреватель РИА Новости, это было проявление ненависти к здоровым людям в самом натурально виде.
Кроме того, поразила реакция других трансгендеров на этот акт терроризма. Через несколько часов после расстрела пресс-секретарь губернатора Аризоны Джослин Берри опубликовала в соцсетях картинку с изображением женщины, держащей два пистолета. Подпись под фото гласила: «Это мы, когда мы видим трансфобов».
Позже трансгендерный активист Тара Джей призвал своих подписчиков запасаться оружием и также сделал провокационную запись: «Если вы загоните дикое животное в угол, оно станет опасным».
Все эти «особенные» люди серьезно выросли в американском обществе с приходом к власти Джо Байдена и Демократической партии. Причем, если тогда пропихнули «сонного Джо» к власти представители движения BLM, «закошмарив» остальных избирателей, то теперь роль палачей исполнят боевые трансгендеры, изначально испытывающие ненависть к нормальным людям, резюмировал автор.