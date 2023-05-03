РИА Новости: боевые трансгендеры закошмарят вечно раскаивающихся американцев

Ряд специалистов считает, что добровольная смена пола может говорить о психическом расстройстве. Недавно эта теория заиграла новыми красками, когда в нэшвилльскую школу ворвалась женщина, считающая себя мужчиной и расстреляла несколько школьников и взрослых. Как считает обозреватель РИА Новости, это было проявление ненависти к здоровым людям в самом натурально виде.