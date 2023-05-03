Bloomberg: после эмбарго золото из России стали продавать малоизвестные компании

ImportGenius проанализировала данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России за шесть месяцев. Согласно им, ключевым направлением для российских драгметаллов стали ОАЭ: с марта по август этой стране продали золота на 500 млн долларов. Продажами занимаются компании Paloma Precious DMCC (импортировала металла на 109 млн долларов), Al Bahrain Jewellers LLC (50 млн) и Actava Trading DMCC (25 млн), для ряда из которых торги золотом не являются профильной деятельностью.