Bloomberg: после эмбарго золото из России стали продавать малоизвестные компании

Российское золото после введения западных санкций стали продавать в ОАЭ, Турцию и Гонконг. Продажами занимаются малоизвестные фирмы. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius.
ImportGenius проанализировала данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России за шесть месяцев. Согласно им, ключевым направлением для российских драгметаллов стали ОАЭ: с марта по август этой стране продали золота на 500 млн долларов. Продажами занимаются компании Paloma Precious DMCC (импортировала металла на 109 млн долларов), Al Bahrain Jewellers LLC (50 млн) и Actava Trading DMCC (25 млн), для ряда из которых торги золотом не являются профильной деятельностью.
Bloomberg также пишет, что экспорту российского золота содействует гонконгская VPower Finance Security Ltd. По сведениям ImportGenius, за полгода компания перевезла драгоценностей на 300 млн долларов. Другим важным пунктом назначения для золота из РФ стала Турция, в которую экспортировали драгметалла примерно на 305 миллионов долларов.