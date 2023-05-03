Власти КНР эвакуировали 11 тыс. человек из зоны землетрясения в провинции Юньнань

Порядка 11 тысяч жителей города Баошань провинции Юньнань на юго-западе Китая эвакуированы из-за землетрясения магнитудой 5,3. Об этом передает «Синьцзинбао» со ссылкой на местный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки наблюдались 2 мая в 35 километрах к северо-востоку от Баошаня, на территории которого проживают около 935 тысяч человек. Очаг землетрясения был выявлен на глубине 40 километров.
Колебания земной коры привели к повреждению 2,8 тысячи зданий. К спасательным работам привлекли 2,4 тысячи человек. Для 38 тысяч человек были подготовлены 34 временных убежища.
Предварительно известно, что в результате землетрясения никто не погиб. Легкие травмы получили три человека, их госпитализировали в ближайшую больницу.