Депутаты Франции ополчились на главу минфина за публикацию романа с откровенными сценами

Роман министра рассказывает о двух братьях, которые уехали из Восточной Европы в 1949 году. Вместе они приняли решение отправиться на Кубу, чтобы посетить концерт одного из величавших пианистов Владимира Горовица. По мнению депутатов, у Ле Мэра слишком много свободного времени, если его хватает на написание подобных историй.