Депутаты Франции ополчились на главу минфина за публикацию романа с откровенными сценами

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее опубликовал свой новый роман под названием «Американская фуга». Депутаты страны, однако, произведение не оценили и осудили главу ведомства за детально прописанную откровенную сцену.
Роман министра рассказывает о двух братьях, которые уехали из Восточной Европы в 1949 году. Вместе они приняли решение отправиться на Кубу, чтобы посетить концерт одного из величавших пианистов Владимира Горовица. По мнению депутатов, у Ле Мэра слишком много свободного времени, если его хватает на написание подобных историй.
«Государство борется с пенсионной реформой. В это время министр пишет романы», — заявил депутат Франсуа Руффен.
Министр не растерялся и уже ответил на нападки. Романы, отметил Ле Мэр, помогают ему «сохранять баланс», а писательство является неотъемлемой его частью жизни.