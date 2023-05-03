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Путин устроил «выговор» худруку Мариинского театра Гергиеву за слишком усердную работу

Общество
Путин устроил «выговор» худруку Мариинского театра Гергиеву за слишком усердную работу

Президент России Владимир Путин сделал шутливый выговор художественному руководителю и директору Мариинского театра Валерию Гергиеву. Глава государства «отчитал» деятеля культуры за усердную работу.

Встреча проходила в день 70-летия прославленного дирижера. Разговор шел о перспективах развития Мариинского театра, а также о сфере искусства в стране.

«Помню, в свое время я вам говорил: "Ну если вы себя не жалеете — пожалейте музыкантов!" Это пожелание сохраняется», — добавил Путин.

Валерий Гергиев окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Позднее начал работу в ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова, а в 1988 году приступил к должности главного дирижера театра.

Гергиев в течение года дает около 300 спектаклей как в России, так и за ее пределами. Благодаря его стараниям международный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» вышел на мировой уровень.

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