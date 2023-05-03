Путин устроил «выговор» худруку Мариинского театра Гергиеву за слишком усердную работу

Президент России Владимир Путин сделал шутливый выговор художественному руководителю и директору Мариинского театра Валерию Гергиеву. Глава государства «отчитал» деятеля культуры за усердную работу.
Встреча проходила в день 70-летия прославленного дирижера. Разговор шел о перспективах развития Мариинского театра, а также о сфере искусства в стране.
«Помню, в свое время я вам говорил: "Ну если вы себя не жалеете — пожалейте музыкантов!" Это пожелание сохраняется», — добавил Путин.
Валерий Гергиев окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Позднее начал работу в ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова, а в 1988 году приступил к должности главного дирижера театра.
Гергиев в течение года дает около 300 спектаклей как в России, так и за ее пределами. Благодаря его стараниям международный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» вышел на мировой уровень.