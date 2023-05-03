Lexus наехал на двух первоклассниц и покинул место ДТП в Иркутске

Водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц, после чего скрылся с места аварии в Иркутске. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «Иркутск №1».
ДТП произошло 3 мая на пешеходном переходе в Куйбышевском районе города. Запись с камеры наружного наблюдения показала, что школьницы переходили дорогу на «зеленый» сигнал светофора.
По всей видимости, водитель Lexus решил проскочить на «красный». В итоге нарушитель на большой скорости сбил двух девочек. Автомобилист покинул место ДТП, оставив первоклассниц на дороге.
Пострадавшие были доставлены в травмпункт. В каком состоянии находятся школьницы, неизвестно.