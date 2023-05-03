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Lexus наехал на двух первоклассниц и покинул место ДТП в Иркутске

Происшествия
Lexus наехал на двух первоклассниц и покинул место ДТП в Иркутске

Водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц, после чего скрылся с места аварии в Иркутске. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «Иркутск №1».

ДТП произошло 3 мая на пешеходном переходе в Куйбышевском районе города. Запись с камеры наружного наблюдения показала, что школьницы переходили дорогу на «зеленый» сигнал светофора.

По всей видимости, водитель Lexus решил проскочить на «красный». В итоге нарушитель на большой скорости сбил двух девочек. Автомобилист покинул место ДТП, оставив первоклассниц на дороге.

Пострадавшие были доставлены в травмпункт. В каком состоянии находятся школьницы, неизвестно.

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