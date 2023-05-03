Взрыв газа произошел в многоэтажном доме Саратовской области

Взрыв газа спровоцировал пожар в девятиэтажном доме города Энгельс Саратовской области. О происшествии сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Инцидент произошел на улице Полтавская в 03:35 по московскому времени. В результате взрыва пострадали два человека. Об их состоянии на данный момент неизвестно.
«В результате происшествия пострадали два человека. Мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения», — уточнил Юрин.
На место уже прибыли сотрудники МЧС и службы спасения. Они установят обстоятельства и детали произошедшего.