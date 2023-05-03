Reuters: Израиль и Палестина договорились о режиме прекращения огня

Вооруженные палестинские группировки и Израиль прекратили взаимные обстрелы. Перемирия удалось достичь благодаря посредничеству Египта, Катара и ООН, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 мая сообщила о десятке выпущенных ракет со стороны сектора Газа. В ответ Тель-Авив ударил авиацией по позициям вооруженных формирований и отчитался об уничтожении объектов военной инфраструктуры
По данным СМИ, палестинская сторона обстреляла поселения на юге Израиля из-за смерти одного из главарей движения «Аль-Джихад» Хадеры Аднана. Сидя в израильской тюрьме, он объявил голодовку, которая продолжалась 87 дней.