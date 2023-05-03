Огонь вспыхнул на крышке резервуара с нефтепродуктами под Краснодаром

Крупный пожар произошел в Краснодарском крае. По предварительной информации, огонь охватил крышку резервуара с нефтепродуктами.
Инцидент произошел в Краснодарском поселке Волна в ночь на 3 мая. Кадры с места происшествия публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Происшествие уже прокомментировали власти Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что погибших или пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками специальных служб. Возгоранию присвоили высший ранг сложности.