С Новым Годом!

Огонь вспыхнул на крышке резервуара с нефтепродуктами под Краснодаром

Происшествия
Огонь вспыхнул на крышке резервуара с нефтепродуктами под Краснодаром

Крупный пожар произошел в Краснодарском крае. По предварительной информации, огонь охватил крышку резервуара с нефтепродуктами.

Инцидент произошел в Краснодарском поселке Волна в ночь на 3 мая. Кадры с места происшествия публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Происшествие уже прокомментировали власти Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что погибших или пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками специальных служб. Возгоранию присвоили высший ранг сложности.

#краснодарский край #пожар #нефтяной резервуар