Три человека погибли при возгорании бытовок в Балашихе

Массовое возгорание бытовок произошло в подмосковной Балашихе. В результате погибли три человека, двое пострадали. Об этом сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
Собеседник издания подчеркнул, что всего горели 36 бытовок. Пострадавших госпитализировали, информация об их состоянии не уточняется.
Некоторое время назад представитель регионального ГУ МЧС сообщил о пожаре в Балашихе на площади 300 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано, его обстоятельства и причины выясняются.