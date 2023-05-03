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Президент Южной Осетии назвал республику частью Русского мира

Политика
Президент Южной Осетии назвал республику частью Русского мира

Южная Осетия является частью Русского мира. Соответствующее заявление сделал президент республики Алан Гаглоев.

Политик встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым. По словам Гаглоева, Южная Осетия всегда считала себя частью Русского мира. Республика исторически связана с Россией. Президент подчеркнул, что в дальнейшем она будет развиваться в привязке к РФ.

«Накануне большого праздника — Дня Великой Победы над фашизмом — с горечью приходится говорить о том, что мы сегодня опять отстаиваем те же ценности, что и в 1945 году», — добавил Гаглоев.

Он уверен, что уже скоро Южная Осетия будет строить мирную жизнь вместе с другими странами. Гаглоев надеется, что государство начнет развивать тесные отношения с братскими республиками.

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