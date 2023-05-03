Президент Южной Осетии назвал республику частью Русского мира

Политик встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым. По словам Гаглоева, Южная Осетия всегда считала себя частью Русского мира. Республика исторически связана с Россией. Президент подчеркнул, что в дальнейшем она будет развиваться в привязке к РФ.

