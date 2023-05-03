Президент Южной Осетии назвал республику частью Русского мира

Южная Осетия является частью Русского мира. Соответствующее заявление сделал президент республики Алан Гаглоев.
Политик встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым. По словам Гаглоева, Южная Осетия всегда считала себя частью Русского мира. Республика исторически связана с Россией. Президент подчеркнул, что в дальнейшем она будет развиваться в привязке к РФ.
«Накануне большого праздника — Дня Великой Победы над фашизмом — с горечью приходится говорить о том, что мы сегодня опять отстаиваем те же ценности, что и в 1945 году», — добавил Гаглоев.
Он уверен, что уже скоро Южная Осетия будет строить мирную жизнь вместе с другими странами. Гаглоев надеется, что государство начнет развивать тесные отношения с братскими республиками.