WP: США не обсудили с Зеленским утечку секретных документов

Представители Белого дома и Пентагона не стали докладывать президенту Украины Владимиру Зеленскому о недавней утечке секретных документов. Об этом пишет газета The Washington Times.
Соответствующую информацию подтвердил сам Зеленский в интервью изданию. Произошедшее он назвал «определено плохой историей», добавив, что утечка данных влечет за собой негативные последствия как для Украины, так и для Соединенных Штатов.
«Я заранее информацию от Белого дома или Пентагона не получал. У нас не было этой информации, лично я ее не получал», — заявил Зеленский.
Издание также добавило, что произошедшее «охладило» отношения США и Украины. Киев теперь сомневается, что Вашингтону можно доверять важные разведданные.