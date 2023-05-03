Рогов сообщил об усилении «артиллерийских дуэлей» на фронтовой линии в Запорожской области

Артиллерийские обстрелы усилились в последние несколько дней на линии фронта в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск. В ходе одного из них было уничтожено скопление военной техники западного производства, отметил собеседник агентства.
Россия контролирует более 70% Запорожской области, во власти Украины остается город Запорожье, который ранее был областным центром региона. С марта этого года административным центром области признан Мелитополь.