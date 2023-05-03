Патрушев: англосаксы по-прежнему мечтают о построении однополярного мира

Англосаксы начали грезить о создании однополярного мира после распада Советского союза. От своих желаний они не отказываются даже сегодня, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Одним из способов достижения своей цели Запад считает уничтожение России или ее ослабление до «третьесортной страны». Однако он совершает большую ошибку, не учитывая мощь РФ.
«С распадом СССР Вашингтон и Лондон возомнили, что у них появился шанс создать однополярный мир», — отметил Патрушев в интервью «Известиям».
Англосаксы усиленно пытаются переписать итоги Второй мировой войны, добавил он. Цель таких мер — лишить Россию статуса победительницы и постоянного членства в СБ ООН.