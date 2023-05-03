Николай Патрушев заявил о нарастающей турбулентности в США из-за непримиримых разногласий

По его словам, разногласия на американской политической арене становятся все более явными по разным вопросам. Одним из примеров Патрушев назвал случаи с активистами Black Lives Matter (BLM), которые навязывают общественности свои правила. Государство при этом потакает им, заставляя всю страну становиться на колени перед афроамериканцами.