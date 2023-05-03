Николай Патрушев заявил о нарастающей турбулентности в США из-за непримиримых разногласий

Внутриполитическая ситуация в США сала неуправляемой, поэтому государство находится в зоне турбулентности. Об этом сообщил председатель Совета безопасности (СБ) РФ в интервью изданию «Известия».
По его словам, разногласия на американской политической арене становятся все более явными по разным вопросам. Одним из примеров Патрушев назвал случаи с активистами Black Lives Matter (BLM), которые навязывают общественности свои правила. Государство при этом потакает им, заставляя всю страну становиться на колени перед афроамериканцами.
«Американские власти молчаливо смотрят на бесчинства радикально настроенных лиц, принуждают граждан преклоняться перед активистами BLM», – заявил Патрушев.
Также он напомнил о возрастающих в государстве гонениях на представителей СМИ. Патрушев подчеркнул, что только за прошедшие два года было совершено более 300 случаев проявления насилия по отношению к журналистам.