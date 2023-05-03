Мужчина бросил несколько патронов на территорию Букингемского дворца в Лондоне

Сотрудники полиции временно закрыли Букингемский дворец из-за инцидента с мужчиной, бросившего на территории королевской резиденции несколько предметов. Об этом передает The Sun.
Предметами, предположительно, являются патроны для гладкоствольного оружия. Мужчина подошел к воротам Букингемского дворца с «подозрительной сумкой», говорится в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал, а сам нарушитель задержан. По информации журналистов, в момент инцидента на территории дворца находился британский король Карл III.