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Коротченко рассказал, как России лишить Украину возможности использовать «натовские подарки»

Ближнее зарубежье
Коротченко рассказал, как России лишить Украину возможности использовать «натовские подарки»

Россия должна бороться с теми «подарками», которые Украина получает от западных стран, используя ту же тактику, которую в свое время против Югославии применил западный военный блок НАТО. А именно разрушать мосты и логистические центры, чтобы помешать перемещению вооружений по стране.

Такое мнение в разговоре с информагентством «Народные Новости» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук похвастался полученными в качестве военной помощи американскими ракетами класса «воздух – земля» Zuni.

В частности, Олищук опубликовал фото истребителя Су-25 с подвешенными под крыльями ракетами Zuni.

Эти ракеты Пентагон поставил Киеву в рамках очередного пакета военной помощи, который был анонсирован в январе текущего года. На вооружении американской армии ракеты Zuni, разработанные для поражения небольших наземных и наводных целей, числятся с середины 1950х годов.

Коротченко рассказал, как России лишить Украину возможности использовать «натовские подарки»

Поставка данных вооружений Киеву, заставляет предположить, что украинская армия накапливает силы для запланированного масштабного контрнаступления, отметил Игорь Коротченко.

Россия же со своей стороны должна помешать Украине использовать в полной мере весь колоссальный объем оружия и боеприпасов, поставленных ей странами Запада.

Для того, чтобы не допустить использование западного оружия против российских сил, необходимо уничтожать логистические узлы, через которые «натовские подарки» поступают на Украину, а потом перемещаются по территории страны и достигают зоны военных действий, считает военный эксперт.

«Уничтожать мосты через Днепр, я это говорю на протяжении всего периода специальной военной операции. Именно НАТО ударами по мостам через Дунай не дало возможность Югославии оказать организованное военное сопротивление в 1999-м году, – напомнил Коротченко. – Поэтому уничтожать логистику, мосты – это ключевые объекты. Если мосты через Днепр обрушить, Украина не сможет ни вплавь переправлять, никак».
Коротченко рассказал, как России лишить Украину возможности использовать «натовские подарки»

Напомним, ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев уже скоро останется без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.

К прекращению помощи, по мнению экс-советника, приведут финансовые проблемы, которые назревают внутри США и отвлекают американское общество от желания продолжать поддерживать Украину. Ситуация, по словам Соскина, дошла уже до того, что финансовая военная помощь Украине со стороны США может иссякнуть в течение ближайших двух-трех месяцев.