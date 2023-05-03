Коротченко рассказал, как России лишить Украину возможности использовать «натовские подарки»

Россия должна бороться с теми «подарками», которые Украина получает от западных стран, используя ту же тактику, которую в свое время против Югославии применил западный военный блок НАТО. А именно разрушать мосты и логистические центры, чтобы помешать перемещению вооружений по стране.
Такое мнение в разговоре с информагентством «Народные Новости» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук похвастался полученными в качестве военной помощи американскими ракетами класса «воздух – земля» Zuni.
В частности, Олищук опубликовал фото истребителя Су-25 с подвешенными под крыльями ракетами Zuni.
Эти ракеты Пентагон поставил Киеву в рамках очередного пакета военной помощи, который был анонсирован в январе текущего года. На вооружении американской армии ракеты Zuni, разработанные для поражения небольших наземных и наводных целей, числятся с середины 1950х годов.
Поставка данных вооружений Киеву, заставляет предположить, что украинская армия накапливает силы для запланированного масштабного контрнаступления, отметил Игорь Коротченко.
Россия же со своей стороны должна помешать Украине использовать в полной мере весь колоссальный объем оружия и боеприпасов, поставленных ей странами Запада.
Для того, чтобы не допустить использование западного оружия против российских сил, необходимо уничтожать логистические узлы, через которые «натовские подарки» поступают на Украину, а потом перемещаются по территории страны и достигают зоны военных действий, считает военный эксперт.
«Уничтожать мосты через Днепр, я это говорю на протяжении всего периода специальной военной операции. Именно НАТО ударами по мостам через Дунай не дало возможность Югославии оказать организованное военное сопротивление в 1999-м году, – напомнил Коротченко. – Поэтому уничтожать логистику, мосты – это ключевые объекты. Если мосты через Днепр обрушить, Украина не сможет ни вплавь переправлять, никак».
Напомним, ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев уже скоро останется без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.
К прекращению помощи, по мнению экс-советника, приведут финансовые проблемы, которые назревают внутри США и отвлекают американское общество от желания продолжать поддерживать Украину. Ситуация, по словам Соскина, дошла уже до того, что финансовая военная помощь Украине со стороны США может иссякнуть в течение ближайших двух-трех месяцев.