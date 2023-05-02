Полиция задержала подозреваемых в убийстве двух аниматоров на Кубани

Подозреваемые в убийстве двух человек в Краснодарском крае задержаны. Сейчас они дают показание, сообщает Telegram-канал «112».
По данным следствия, 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко передвигались на автомобиле по трассе М-4 «Дон». В окрестностях станицы Березанской Выселковского района они перестали выходить на связь. Правоохранители 1 мая обнаружили их автомобиль сожженным.
Следователи выясняют, было ли убийство спланированным или произошло спонтанно. источник канала утверждает, что все деньги с карты Кирилла перевели на карту Татьяны, после чего сняли в банкомате.