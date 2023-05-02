Несколько взрывов прогремели на территории Запорожья

Серия мощных взрывов прогремела на территории административного центра Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как известно, Запорожье находится под контролем киевских властей. Сколько всего взрывов прогремели в городе, неизвестно. По словам Рогова, в Запорожье также была слышна стрельба.
«По предварительным данным — работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал он в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших среди местных жителей не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.