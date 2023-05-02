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Несколько взрывов прогремели на территории Запорожья

Происшествия
Несколько взрывов прогремели на территории Запорожья

Серия мощных взрывов прогремела на территории административного центра Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как известно, Запорожье находится под контролем киевских властей. Сколько всего взрывов прогремели в городе, неизвестно. По словам Рогова, в Запорожье также была слышна стрельба.

«По предварительным данным — работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших среди местных жителей не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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