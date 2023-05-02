Мужчина на электросамокате сбил ребенка на юго-западе Москвы

В Москве молодой мужчина на электросамокате переехал ребенка 2001 года рождения, который гулял с мамой. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.
Согласно версии правоохранителей, 24-летний мужчина попал в аварию на улице Профсоюзной. Малыш был на тротуаре вместе с родительницей, однако позже отошел от нее и попал под колеса несущегося самоката.
Пострадавший мальчик был госпитализирован в местную больницу. В причинах и обстоятельствах произошедшего теперь разбираются в прокуратуре Юго-Западного административного округа Москвы.