Блинкен «анонсировал» контрнаступление Украины в ближайшие недели

Армия Украины практически полностью готова к активным боевым действиям и в ближайшие недели начнет контрнаступление. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире Fox News.
Власти Киева неоднократно заявляли о нехватке вооружения для проведения атакующих действий. Кроме того, ряд источников утверждал, что почва еще до конца не просохла, что составит трудности для передвижения бронетехники.
«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдет», — сказал Блинкен.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, в 2023 году боевые действия не закончатся.