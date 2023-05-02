Богомаз назвал причину схода с рельсов грузового поезда под Брянском

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская в Брянской области. Причиной произошедшего стало взрывное устройство, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
РЖД вечером 2 мая сообщила о сходе с рельсов вагонов грузового поезда под Брянском. В компании уточнили, что это произошло из-за «вмешательства третьих лиц».
По словам Богомаза, причиной стало срабатывание неустановленного взрывного устройства. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В ЧП пострадавших нет. По факту случившегося Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.