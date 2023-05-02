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Их должно было быть в разы меньше, если бы не «снарядный голод» — Пригожин о потерях среди бойцов ЧВК «Вагнер»

Армия
Их должно было быть в разы меньше, если бы не «снарядный голод» — Пригожин о потерях среди бойцов ЧВК «Вагнер»

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои за Бахмут. За последний день им удалось продвинуться до 160 метров, сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, аудиосообщение которого приводит его пресс-служба.

Сейчас под контролем «вагнеровцев» находится территория площадью 53 тысячи квадратных метров. Украинские войска занимают чуть больше 2,7 квадратных километра.

«Наши потери составили 103 человека. Их должно было быть в разы меньше, если бы не "снарядный голод», — отметил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что на данный момент у штурмовиков по-прежнему нет необходимого количества боеприпасов.

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