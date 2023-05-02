Грузовой поезд сошел с рельс при взрыве в Брянской области

Взрыв прогремел на железной дороге в Брянской области, в результате чего грузовой локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации издания, в результате ЧП вагоны поезда опрокинулись. Отмечалось, что на место происшествия отправлялись представители экстренных служб.
Тем временем в Российских железных дорогах (РЖД) подтверждали, что в Брянской области сошли вагоны с рельсов. По информации РЖД, происшествие случилось из-за вмешательства посторонних в деятельность ЖД-транспорта.