«Жизнь взаймы». Пушков напомнил Штатам, что они уже должны половине мира

Соединенные Штаты с их государственным долгом в 31,4 триллиона долларов, являются должниками большей половины мира. По сути, последние годы американцы живут в долг и именно на этом основывается весь их хваленый образ жизни. Но долго так продолжаться не может.
Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, при таком госдолге избежать ущерба «глобальному лидерству» США, о котором так беспокоится глава американского Минфина, и сохранить доверие к Вашингтону будет очень трудно.
«В долгосрочном и даже среднесрочном плане это доверие с неизбежностью будет убывать. Уже в этом году доля долларов США в мировых резервах упала до 58 %, а на фоне постоянной борьбы американских властей с собственным дефолтом она, скорее всего, снизится еще больше», – прогнозирует сенатор.
Уже и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила на днях, что лидирующее положение доллара в мире больше нельзя «воспринимать как должное». И это высказывание, отмечает Пушков, является еще весьма сдержанным.
Ведь, начиная с 2004-2005 годов, когда американский госдолг начал устойчиво превышать 50% ВВП США, американцы живут в долг, и их кредиторами является большая половина мира.
«На этом выстроен весь хваленый американский образ жизни и все американское "глобальное лидерство". США в долг оплачивают более 70% бюджета НАТО, систему военных баз по всему миру и военную поддержку Украины. Но жизнь взаймы не может продолжаться вечно», – подчеркнул сенатор в заключение.
Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила американское правительство, что оно может уже к 1 июня исчерпать свои финансовые возможности, так как будет достигнут предел государственного долга.