Небензя: председательство России в Совбезе ООН прошло без эксцессов

Председательство России в Совете Безопасности ООН можно считать успешным. С таким мнением выступил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Небензя выступил в программе Первого канала «Большая игра». По словам дипломата, каких-либо эксцессов на заседаниях зафиксировано не было.
«Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов», — констатировал Небензя.
Ранее итоги Совбеза ООН прокомментировало Министерство иностранных дел России. В ведомстве отметили, что представителям РФ удалось выстроить эффективную работу на заседаниях несмотря на общую напряженность.