Грузия отказалась от участия в учениях НАТО после конфликта с США

Примечательно, что незадолго до отказа от учений НАТО мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страна не присоединяется к антироссийским санкциям, поскольку не хочет навредить грузинскому народу. Политик утверждает, что Запад пытался убедить власти Грузии открыть «второй фронт» против России.