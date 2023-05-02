Грузия отказалась от участия в учения НАТО после конфликта с США

Власти Грузии решили не участвовать в международные военных учениях НАТО Defender 2023, организованных США, заявили в Минобороны Грузии. Ведомство объясняет отказ от учений «материально-техническими издержками».
Экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели заявила, что решение невозможно оправдать расходами, а оппозиционные депутаты парламента связывают ситуацию с введением санкций Госдепа США против трех действующих грузинских судей.
Примечательно, что незадолго до отказа от учений НАТО мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страна не присоединяется к антироссийским санкциям, поскольку не хочет навредить грузинскому народу. Политик утверждает, что Запад пытался убедить власти Грузии открыть «второй фронт» против России.
Ранее в Тбилиси прошел митинг против давления Запада. Подробнее – в нашей статье.