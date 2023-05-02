Делягин поставил на место Канделаки, осудившую россиян за неприязнь к сверхбогатым

По мнению Канделаки, «Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей» – это якобы «говорит о классовой ненависти», которая в России «со времен социализма никуда не делась». Она «рекомендовала» после задержания Блиновской другим известным личностям «уплатить налоги, иначе последствия коснутся каждого» – при этом телеведущая никак не упомянула о том, что платить налоги является не рекомендацией, а конституционной обязанностью.