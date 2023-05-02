Делягин поставил на место Канделаки, осудившую россиян за неприязнь к сверхбогатым

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин осудил попытку телеведущей Тины Канделаки оправдать «коуча» Елену Блиновскую, арестованную за неуплату налогов на 918 миллионов рублей.
После задержания Блиновской, попытавшейся спешно покинуть страну, Канделаки опубликовала свои сожаления о случившемся и подчеркнула, что «радоваться тут нечему» – она считает жертвой «печальной истории» миллионершу, задолжавшую государству почти миллиард рублей и зарабатывающую на продаже «марафонов желаний».
По мнению Канделаки, «Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей» – это якобы «говорит о классовой ненависти», которая в России «со времен социализма никуда не делась». Она «рекомендовала» после задержания Блиновской другим известным личностям «уплатить налоги, иначе последствия коснутся каждого» – при этом телеведущая никак не упомянула о том, что платить налоги является не рекомендацией, а конституционной обязанностью.
«Еще одна наглядная иллюстрация много раз описанного мною феномена: либерасты искренне верят, что богатство освобождает от ответственности за преступления и делает богача в принципе неподсудным. Классовая солидарность», – отреагировал депутат Делягин на заявление Канделаки в Telegram.
Ранее Ксения Собчак предположила, что задержание Блиновской могло быть «тайной операцией Кремля». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег.