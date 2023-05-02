Мэр венгерской деревни Керепеш потребовал от украинцев возвращаться домой

Согласно заявлениям сельчан, украинцы постоянно преследуют местных жительниц. Стало известно о двух актах изнасилования девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Однако ни один из подозреваемых до сих пор не арестован, более того, никто из украинцев деревню так и не покинул, передает телеканал «360».