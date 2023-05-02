Мэр венгерской деревни Керепеш потребовал от украинцев возвращаться домой

Жители деревни Керепеш в Венгрии пожаловались властям на беззаконье украинских рабочих. Однако вместо ареста мэр Ласло Дьюрича только наорал на гастарбайтеров и призвал их уезжать домой.
Согласно заявлениям сельчан, украинцы постоянно преследуют местных жительниц. Стало известно о двух актах изнасилования девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Однако ни один из подозреваемых до сих пор не арестован, более того, никто из украинцев деревню так и не покинул, передает телеканал «360».
После начала спецоперации в Венгрию начали массово приезжать беженцы, сообщил украинский политик Владимир Олейник. Зачастую вынужденные переселенцы вели себя отнюдь не толерантно.
Громкие преступления, в частности изнасилования, требуют вмешательства центральных органов власти. Отсутствие резкой реакции на действия украинских гастарбайтеров могут привести к тому, что люди «возьмутся за оружие», подчеркнул Олейник.