Глава киевского режима Владимир Зеленский и председатель парламента Португалии Аугушту Сантуш Силва поговорили о стремлении Украины в ЕС. Такая информация появилась в Telegram-канале президента.
Зеленский сообщил о переговорах с главой португальского парламента Силвой. Украинский лидер выразил надежду на поддержку бойцов ВСУ со стороны зарубежного государства.
«Обсудили взаимодействие на пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников. Начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества», — говорится в публикации Зеленского.
С начала спецоперации на Украине Киев посетили многие западные политики. Среди них руководители прибалтийских республик, лидеры Франции, Германии и главы международных организаций.