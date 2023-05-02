Пригожин привел актуальную статистику преступлений среди отслуживших в ЧВК «Вагнер» бывших заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал инцидент с ограблением магазина бывшим заключенным Рамилем Асановым, ранее проходившим службу в военной компании. Он привел статистику правонарушений экс-заключенных после окончания контракта с ЧВК «Вагнер».
Бизнесмен рассказал, что Рамиль Асанов действительно служил в подразделениях ЧВК «Вагнер». Но напомнил, что цифры по рецидивам тех бывших заключенных, кто был «музыкантом», и тех, кто просто вышел на свободу из исправительных учреждений, в разы отличаются.
«На 02.05.2023 года контракт закончен чуть менее чем у 26 тысяч бывших заключенных. Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21 % или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что с января 2023 года ЧВК «Вагнер» не набирает кандидатов из исправительно-трудовых учреждений. Он обратил внимание на то, что в ЧВК «Вагнер» несут дальнейшую ответственность за тех, кто воевал в рядах «музыкантов» и кто был призван для защиты Родины.