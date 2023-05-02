Пригожин привел актуальную статистику преступлений среди отслуживших в ЧВК «Вагнер» бывших заключенных

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что с января 2023 года ЧВК «Вагнер» не набирает кандидатов из исправительно-трудовых учреждений. Он обратил внимание на то, что в ЧВК «Вагнер» несут дальнейшую ответственность за тех, кто воевал в рядах «музыкантов» и кто был призван для защиты Родины.