Специалист по работе с нейросетями Новикова объяснила, в каких профессиях ИИ скоро заменит человека

Сейчас в мире наблюдается бум популярности искусственного интеллекта. Специалист по работе с нейросетями Новикова рассказала, кому стоит опасаться потери работы из-за ИИ.
Из-за широкого распространения в мире нейросетей представители различных профессий задумались, удастся ли им сохранить работу. Искусственный интеллект в настоящее время может не только создать текст или изображение, но и написать программный код, причем намного быстрее, чем это сделает человек, передает РИАМО.
Специалист по работе с нейросетями Майя Новикова считает, что ИИ никогда не сможет занять место живого человека. Все, что способен делать искусственный разум — это быстро находить информацию или выполнять задачи по имеющемуся образцу. Например, нейросеть может сгенерировать посты по статье, которую напишет копирайтер, но не способна строить гипотезы или проводить аналитику.
Иными словами, под угрозой находятся не сами профессии, а процессы, которые возможно автоматизировать. Но обучать искусственный интеллект работать все равно должен и будет человек, подчеркнула Новикова.