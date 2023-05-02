Специалист по работе с нейросетями Новикова объяснила, в каких профессиях ИИ скоро заменит человека

Специалист по работе с нейросетями Майя Новикова считает, что ИИ никогда не сможет занять место живого человека. Все, что способен делать искусственный разум — это быстро находить информацию или выполнять задачи по имеющемуся образцу. Например, нейросеть может сгенерировать посты по статье, которую напишет копирайтер, но не способна строить гипотезы или проводить аналитику.