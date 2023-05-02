В Пентагоне назвали сроки решения проблемы с набором рекрутов в ВС США

Соединенным Штатам потребуется больше года на разрешение проблемы с острой нехваткой рекрутов на воинскую службу. Такое заявление сделала министр американской армии Кристин Вормут.
«Потребуется больше года, чтобы восстановить наш набор рекрутов», — констатировала Вормут.
По ее словам, на текущий момент проблема с набором рекрутов для службы в американской армии постепенно сдвигается с мертвой точки, однако в текущем году запланированных целей не удастся достигнуть. Стоит отметить, что в 2023 году ВС США намеревались привлечь 65 тысяч новобранцев.