В Пентагоне назвали сроки решения проблемы с набором рекрутов в ВС США

По ее словам, на текущий момент проблема с набором рекрутов для службы в американской армии постепенно сдвигается с мертвой точки, однако в текущем году запланированных целей не удастся достигнуть. Стоит отметить, что в 2023 году ВС США намеревались привлечь 65 тысяч новобранцев.