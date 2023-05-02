Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Абхазию с рабочим визитом

В рамках рабочей поездки Беспалов встретился с чрезвычайным и полномочным посолом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным, главой кабмина республики Александром Анквабом и президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа. В 2020 году СКФУ и абхазская Академия наук подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере.