Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Абхазию с рабочим визитом

Делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) посетила Абхазию с рабочим визитом во главе с ректором вуза Дмитрием Беспаловым.
СКФУ сотрудничает с республикой с 2014 года. За это время более 2,5 тыс. работников системы образования и государственных служащих прошли курсы повышения квалификации, организованные университетом, пишет Федеральное агентство новостей.
«В текущем году данная деятельность будет продолжена, запланированы также ряд научных и молодежных мероприятий», — подчеркнул ректор вуза.
В рамках рабочей поездки Беспалов встретился с чрезвычайным и полномочным посолом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным, главой кабмина республики Александром Анквабом и президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа. В 2020 году СКФУ и абхазская Академия наук подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере.